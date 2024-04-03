5 Aplikasi Penghasil Uang Rp50 Ribu per Hari Tanpa Undang Teman

5 Aplikasi Penghasil Uang Rp50 Ribu per Hari Tanpa Undang Teman. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - 5 aplikasi penghasil uang Rp50 ribu per hari tanpa undang teman. Beberapa aplikasi ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan uang senilai Rp50 ribu per hari. Hal ini tentu saja mudah dengan mendownloadnya di Google Play Store atau AppStore.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Rabu (3/4/2024), berikut 5 aplikasi penghasil uang Rp50 ribu per hari tanpa undang teman.

1. Hago

Game ini menjadi salah satu aplikasi hiburan yang menjadi sarana untuk mendapatkan uang. Hago telah banyak digunakan dan terbukti dapat membantu pengguna untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

2. FunFlip

Aplikasi penghasil uang Rp50 ribu per hari selanjutnya adalah FunFlip. Pengguna hanya perlu membaca berita yang ada di aplikasi ini untuk mendapatkan koin yang bisa ditukar dengan uang.

3. TikTok

Untuk bisa mendapatkan uang melalui TikTok, pengguna harus membangun brand terlebih dahulu dengan mengunggah konten yang diinginkan serta mendapatkan followers. Selain itu, pengguna juga harus paham target pasar dan mengunggah konten yang berkualitas secara berulang di akunnya.