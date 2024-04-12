Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Japfa Comfeed (JPFA) Absen Bagi Dividen di 2023

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |19:02 WIB
Japfa Comfeed (JPFA) Absen Bagi Dividen di 2023
Japfa absen bagi dividen (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk atau Japfa (JPFA) memutuskan absen membagikan dividen tahun buku 2023. Padahal emiten produsen nuget ini rutin membagikan dividen sejak tahun 2016.

“Tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham perseroan,” demikian isi putusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta pada Rabu (3/4/2024).

Sebagian besar laba JPFA yang dicapai tahun kemarin masuk rekening saldo laba. Sementara sebanyak Rp10 miliar disisihkan sebagai dana cadangan.

Menurut catatan, JPFA rutin membagikan dividen kepada investor setidaknya dalam kurun waktu 8 tahun terakhir (berdasarkan rekapan tahun buku 2015 - 2022). Perseroan terakhir kali absen dividen pada tahun buku 2014, sementara tahun ke bawahnya cukup rutin bahkan sejak 2009.

Serangkaian faktor menjadi penyebab emiten pakan ternak itu tak memberikan benefit sebagian labanya bagi investor. Salah satunya akibat penurunan laba hampir 35% year-on-year (yoy) menjadi Rp929,71 miliar, dari sebelumnya Rp1,41 triliun.

Melihat sisi topline JPFA, pendapatan usaha justru tumbuh 4,5% yoy mencapai Rp51,17 triliun, yang sebagian besar dikontribusikan oleh market lokal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/278/3014000/ihsg-akan-bergantung-pada-saham-new-blue-chips-A8TAba97eh.jfif
IHSG Akan Bergantung pada Saham New Blue Chips
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/278/3003328/ihsg-melemah-tipis-ke-7-227-saat-bel-perdagangan-oAcpWYcvj3.jfif
IHSG Melemah Tipis ke 7.227 Saat Bel Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/278/3003289/berpotensi-menguat-ihsg-bergerak-di-level-7-150-7-300-ruEZPLvg5P.jfif
Berpotensi Menguat, IHSG Bergerak di Level 7.150-7.300
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/278/3003182/19-aksi-korporasi-hari-ini-pembayaran-dividen-womf-hingga-cnma-UTHM9QHVmF.jpeg
19 Aksi Korporasi Hari Ini, Pembayaran Dividen WOMF hingga CNMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/278/3003139/ihsg-besok-diproyeksi-menguat-terbatas-nnSTo1TD9T.jpg
IHSG Besok Diproyeksi Menguat Terbatas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/278/3003024/metrodata-electronics-mtdl-raup-laba-bersih-rp147-3-miliar-di-kuartal-i-2024-ihQnBlKynG.jpg
Metrodata Electronics (MTDL) Raup Laba Bersih Rp147,3 Miliar di Kuartal I-2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement