Japfa Comfeed (JPFA) Absen Bagi Dividen di 2023

JAKARTA - PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk atau Japfa (JPFA) memutuskan absen membagikan dividen tahun buku 2023. Padahal emiten produsen nuget ini rutin membagikan dividen sejak tahun 2016.

“Tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham perseroan,” demikian isi putusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta pada Rabu (3/4/2024).

Sebagian besar laba JPFA yang dicapai tahun kemarin masuk rekening saldo laba. Sementara sebanyak Rp10 miliar disisihkan sebagai dana cadangan.

Menurut catatan, JPFA rutin membagikan dividen kepada investor setidaknya dalam kurun waktu 8 tahun terakhir (berdasarkan rekapan tahun buku 2015 - 2022). Perseroan terakhir kali absen dividen pada tahun buku 2014, sementara tahun ke bawahnya cukup rutin bahkan sejak 2009.

Serangkaian faktor menjadi penyebab emiten pakan ternak itu tak memberikan benefit sebagian labanya bagi investor. Salah satunya akibat penurunan laba hampir 35% year-on-year (yoy) menjadi Rp929,71 miliar, dari sebelumnya Rp1,41 triliun.

Melihat sisi topline JPFA, pendapatan usaha justru tumbuh 4,5% yoy mencapai Rp51,17 triliun, yang sebagian besar dikontribusikan oleh market lokal.