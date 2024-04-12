Libur Lebaran 2024, Bagaimana Kesiapan Transportasi Laut di Pelabuhan Muara Angke?

JAKARTA - Mengecek kesiapan sarana dan prasarana transportasi laut untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat selama masa libur Lebaran 2024 di Pelabuhan Muara Angke Jakarta pada Kamis 11 April 2024.

Sampai dengan 11 April 2024, jumlah total penumpang (turun dan naik) di Pelabuhan Muara Angke mengalami penurunan sebesar 14,73% dari jumlah total penumpang pada masa Angkutan Laut Lebaran Tahun 2023 M (1444 H).

"Yang sebelumnya pada tahun 2023 jumlah penumpang sebanyak 18.361 jiwa mengalami penurunan di tahun ini menjadi 15.657 jiwa," ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Panjaitan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (12/4/2024).

Dia mengatakan jumlah penumpang turun tertinggi adalah berasal dari Pulau Pramuka sebanyak 1.179 jiwa, sedangkan untuk jumlah penumpang naik tertinggi dengan tujuan Pulau Pari sebanyak 2.516 jiwa.

"Pada H+1 Lebaran ini, Pelabuhan Muara Angke telah memberangkatkan 17 kapal penumpang dengan total penumpang naik sebanyak 2.393 jiwa yang didominasi oleh penduduk Kepulauan Seribu dan wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Seribu" tambahnya.

Dia mengapresiasi masyarakat yang telah mematuhi peraturan yang ada serta mematuhi instruksi para petugas di lapangan demi kelancaran dan kenyamanan bersama.

"Ingat, keselamatan adalah yang paling utama. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi para penumpang kapal yang telah mematuhi peraturan dan instruksi petugas sehingga hari ini saya dapat melihat para penumpang yang disiplin, tertib dan mudah diatur" tuturnya.