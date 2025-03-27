Jadwal Libur dan Cuti Bersama Lebaran 2025, Cek di Sini

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menetapkan jadwal cuti bersama Lebaran 2025 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri.

Penetapan ini dilakukan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dalam merencanakan libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Berdasarkan keputusan pemerintah, Hari Raya Idul Fitri 2025 akan jatuh pada Senin dan Selasa, 31 Maret dan 1 April 2025.

Kedua hari tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional. Untuk memperpanjang masa liburan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga.

1. Pemerintah menetapkan cuti bersama

Rabu, 2 April 2025

Kamis, 3 April 2025

Jumat, 4 April 2025

Senin, 7 April 2025