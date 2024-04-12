Bos Properti Vietnam Dihukum Mati Gegara Kasus Penipuan Rp200,2 Triliun

JAKARTA - Taipan properti Truong Mu Lan dijatuhi hukuman mati dalam sidang pengadilan di Kota Ho Chi Minh, Vietnam. Dirinya terlibat kasus penipuan keuangan terbesar yang pernah terjadi di Vietnam.

Pimpinan perusahaan real estate Van Thinh Phat (VTP) yang berusia 67 tahun tersebut dituduh melakukan penipuan sebesar USD12,5 miliar atau setara Rp200,2 triliun, hampir 3% dari PDB Vietnam pada 2022.

Truong Mu Lan secara ilegal mengendalikan Saigon Joint Stock Commercial Bank antara tahun 2012 hingga 2022 untuk menyedot dana melalui ribuan perusahaan bohongan dan dengan membayar suap kepada sejumlah pejabat pemerintah.

Penangkapan Lan pada Oktober 2022 juga menjadi penangkapan paling terkenal dalam upaya pemberantasan korupsi yang sedang berlangsung di Vietnam dan semakin intensif sejak 2022.

Apa yang disebut kampanye Tungku Berkobar telah menyentuh eselon-eselon tertinggi dalam politik Vietnam. Mantan Presiden Vo Van Thuong mengundurkan diri pada bulan Maret setelah dikenai dakwaan dalam kampanye tersebut. Demikian dikutip dari VOA Indonesia, Jumat (12/4/2024).

Namun skala persidangan yang dialami Lan telah mengejutkan negara tersebut. VTP merupakan salah satu perusahaan real estat terkaya di Vietnam, dengan proyek-proyek yang mencakup bangunan tempat tinggal mewah, perkantoran, hotel, dan pusat perbelanjaan.