Adu Bayaran Selangit OC Kaligis dengan Otto Hasibuan yang Sama-Sama Bela Sandra Dewi di Kasus Korupsi Rp271 Triliun Harvey Moeis

JAKARTA - Adu bayaran selangit OC Kaligis dengan Otto Hasibuan yang sama-sama bela Sandra Dewi di kasus Korupsi Rp271 triliun Harvey Moeis. Kedua pengacara kondang ini membuat netizen penasaran mengenai bayaran yang harus dikeluarkan dari aktris kelahiran 8 Agustus 1983.

Berikut bayaran selangit OC Kaligis dengan Otto Hasibuan yang sama-sama bela Sandra Dewi di kasus Korupsi Rp271 triliun Harvey Moeis:

1. OC Kaligis

Sudah bukan rahasia lagi jika OC Kaligis masuk dalam deretan pengacara dengan harta yang melimpah ruah. Terlepas dari kasus hukum yang sempat menimpanya, pengacara satu ini dikenal sebagai seniornya penasihat hukum di Indonesia.

Bagaimana tidak, banyak penasihat hukum di Indonesia yang merupakan alumni firma hukum pria bernama lengkap Otto Cornelis Kaligis ini.

Dari berbagai sumber, diketahui pengacara satu ini memiliki bayaran yang fantastis hingga mencapai Rp8 juta per jam. Bayarannya untuk menyelesaikan satu kasus hukum bahkan mencapai Rp4 miliar.

Kendati demikian, O.C. Kaligis sempat tersangkut kasus suap pada 2015 lalu. Kasus tersebut membuat sejumlah rekening pengacara senior tersebut diblokir. Akibatnya dia tak bisa membayar gaji karyawan.