HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Bayaran Fantastis Otto Hasibuan dengan Hotman Paris yang Jadi Tim Pengacara Prabowo-Gibran

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |11:15 WIB
Adu Bayaran Fantastis Otto Hasibuan dengan Hotman Paris yang Jadi Tim Pengacara Prabowo-Gibran
bayaran Otto Hasibuan dan Hotman Paris (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Adu bayaran fantastis Otto Hasibuan dengan Hotman Paris yang jadi tim pengacara Prabowo Gibran. Adapun, tim Pembela Prabowo-Gibran sambangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024) malam tujuan kedatangannya itu, untuk memajukan pihak terkait dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilu 2024.

Intip adu bayaran fantastis Otto Hasibuan dengan Hotman Paris yang jadi tim pengacara Prabowo Gibran:

- Otto Hasibuan

. Di dunia advokat tampaknya nama Otto Hasibuan sudah tidak asing lagi. Namanya semakin dikenal publik setelah menangani kasus fenomenal pembunuhan berencana dengan kopi sianida.

Sebagai pengacara yang menangani kasus-kasus besar dengan bayaran yang fantastis, tak heran jika dirinya menjadi salah satu pengacara terkaya di Indonesia.Ternyata bayarannya mencapai angka USD2,5 juta atau sekitar Rp37 miliar.

Halaman:
1 2
