Arus Balik Lebaran 2024, Tol Japek Berlakukan Contraflow Arah Jakarta

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melakukan perpanjangan contraflow 1 lajur dari KM 70 sampai KM 47 arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang dimulai sejak Jumat (13/4/2024) malam.

VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo mengatakan, terpantau volume lalu lintas kendaraan arah Jakarta pada Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek mulai meningkat.

PT JTT mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan serta membawa bekal untuk menghindari kepadatan di rest area.

"Selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (13/4/2024).