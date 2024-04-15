7 Fakta Kecelakaan Bus Rosalia Indah Tewaskan 7 Orang hingga Kisah Pemiliknya

JAKARTA - Bus Rosalia Indah mengalami kecelakaan di Tol Batang-Semarang KM 370 A. Kecelakaan tersebut menewaskan 7 orang penumpang, dari 32 penumpang

“Bus membawa 32 penumpang, 1 supir dan 1 kondektur, total 34 orang (di dalam bus),” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, Kamis (11/4/2024).

Dikutip Okezone, Senin (15/4/2024), berikut fakta-fakta menariknya:

1. 7 Penumpang Meningga;

Kecelakaan tersebut menewaskan 7 orang penumpang pada hari ini.

2. Bus Rosalia Indah Punya Siapa

Pemiliknya adalah sepasang suami-istri, yakni Yustinus Soeroso (Om Roso) dan Yustina Rahyuni Soeroso pada tahun 1983.

Pasangan ini membangun perusahaan otobus dari satu armada jenis Colt Diesel yang akrab disebut sebagai “Bibit Kawit” dengan trayek Solo-Blitar. Usaha Om Roso berkembang seiring dengan pembukaan travel dengan trayek Yogyakarta-Surabaya, Yogyakarta-Blitar/Malang.

3. 8 Tahun berjuang

Setelah delapan tahun berjuang, tepatnya di tahun 1991, barulah PO ini memiliki lima armada bus non-AC dengan sasis Hino. Pada titik inilah PO ini memiliki izin resmi untuk membuka usaha biro perjalanan umum. Baru pada tahun 2015, PO ini menjadi perusahaan berbadan hukum dengan nama PT Rosalia Indah Transport.

Pada tahun 1990, PO ini berjuang dari bus antar kota dalam provinsi (AKDP) menjadi antar kota antar provinsi (AKAP). Perusahaan ini berkembang pesat dengan mempekerjakan 1.000 personel dan memiliki 140 kantor perwakilan serta agen yang tersebar di Jawa dan Sumatera.

4. Anak buruh tani

Sejarah PO Rosalia Indah juga tidak dapat dilepaskan dari tekad kuat Om Roso yang merupakan anak buruh tani. Pria ini dilahirkan dari keluarga kurang mampu. Hal ini melecut semangat Om Roso untuk dapat membantu perekonomian keluarga