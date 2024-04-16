Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Bahaya jika THR Dihabiskan saat Lebaran

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |05:14 WIB
Bahaya jika THR Dihabiskan saat Lebaran
Bahaya jika THR dihabiskan saat lebaran (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Bahaya jika Tunjangan Hari Raya (THR) dihabiskan saat Lebaran. Perlu pengaturan keuangan yang baik agar pengeluaran tetap terkontrol usai hari raya.

Dalam hal ini, masyarakat perlu menyisakan 50% dari jumlah penghasilan dan THR. Pasalnya, dengan cara tersebut dapat membuat masyarakat masih memiliki uang untuk kebutuhan lain setelah hari raya.

“Kalau yang disebut dengan ‘masih pegang uang’ itu adalah untuk kebutuhan sehari-hari dan pembayaran kewajiban-kewajiban bulanan, maka jumlahnya sekitar 50% dari penghasilan dan THR,” kata Perencana Keuangan Andy Nugroho saat dihubungi Okezone.

Andy menyebutkan agar pengeluaran tetap terkontrol, maka pengeluaran yang bersifat variabel perlu dialokasikan dengan menggunakan pos sejak awal. Hal ini akan mempermudah pengaturan uang.

“Semisal untuk angpao THR, kita bisa dari awal estimasikan siapa saja yang akan diberi dan berapa nominalnya,” imbuh dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129654/wamenaker-L2f6_large.png
Kumpulkan Aplikator, Wamenaker Marah Bonus Hari Raya Ojol Cuma Rp50.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127875/thr-nrXv_large.jpg
Ada 438 Aduan Perusahaan Tak Bayar THR Lebaran ke Karyawan, Segera Lapor ke Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127873/wamenaker-EHn5_large.jpg
Wamenaker Geram Ojol Hanya Dapat THR Rp50 Ribu: Aplikator Rakus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127308/thr-JM4m_large.jpeg
Besok Lebaran, Masih Banyak Perusahaan Belum Bayar THR ke Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/622/3127065/thr-tehI_large.jpg
Apakah Pekerja Luar Negeri Dapat THR Lebaran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/320/3126481/menaker-rgHQ_large.png
Heboh Driver Ojol Cuma Dapat Rp50 Ribu, Menaker: Bonus Hari Raya Beda dengan THR
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement