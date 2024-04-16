Bahaya jika THR Dihabiskan saat Lebaran

JAKARTA – Bahaya jika Tunjangan Hari Raya (THR) dihabiskan saat Lebaran. Perlu pengaturan keuangan yang baik agar pengeluaran tetap terkontrol usai hari raya.

Dalam hal ini, masyarakat perlu menyisakan 50% dari jumlah penghasilan dan THR. Pasalnya, dengan cara tersebut dapat membuat masyarakat masih memiliki uang untuk kebutuhan lain setelah hari raya.

“Kalau yang disebut dengan ‘masih pegang uang’ itu adalah untuk kebutuhan sehari-hari dan pembayaran kewajiban-kewajiban bulanan, maka jumlahnya sekitar 50% dari penghasilan dan THR,” kata Perencana Keuangan Andy Nugroho saat dihubungi Okezone.

Andy menyebutkan agar pengeluaran tetap terkontrol, maka pengeluaran yang bersifat variabel perlu dialokasikan dengan menggunakan pos sejak awal. Hal ini akan mempermudah pengaturan uang.

“Semisal untuk angpao THR, kita bisa dari awal estimasikan siapa saja yang akan diberi dan berapa nominalnya,” imbuh dia.