HOME FINANCE SMART MONEY

Kisah BJ Habibie Pernah Angkat Rupiah dari Rp16.000 ke Rp6.500 per USD

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |19:25 WIB
Kisah BJ Habibie Pernah Angkat Rupiah dari Rp16.000 ke Rp6.500 per USD
Ilustrasi kisah BJ Habibie perkuat rupiah ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kisah Bj Habibie pernah angkat Rupiah dari Rp16.000 ke Rp6.500 per USD. Pasalnya pada hari ini pertukaran rupiah anjlok menembus level Rp16.000 terhadap dolar.

Beberapa masyarakat pun membandingkan nilai tukar Rupiah di zaman Presiden sebelumnya. Salah satunya BJ Habibie yang membuat mata uang Garuda perkasa saat dipimpinnya.

Untuk itu kisah Bj Habibie pernah angkat Rupiah dari Rp16.000 keRp6.500 tidak pernah terlupakan.

Saat itu, Bacharuddin Jusuf Habibie ketiban sampur melanjutkan nakhoda republik ini yang sedang terkoyak oleh krisis keuangan, yang berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis sosial. Demo mahasiswa dan krisis ekonomi yang berlarut menjungkalkan rezim Soeharto.

Beberapa pekan setelah dia menduduki kursi presiden, nilai tukar rupiah sempat ambrol hingga mencapai level terlemahnya sepanjang sejarah, yakni di level Rp 16.800 pada 1 Juni 1998. Sentimen pasar memang sangat buruk di tengah ambruknya ekonomi negara Asia lainnya.

Apalagi, mantan pendiri Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) juga berkontribusi lewat sejumlah kebijakan ekonomi pada masa genting usai krisis ekonomi 1998 semasa menjabat sebagai presiden.

Halaman:
1 2
