Di Tengah Hujan Deras, Mentan dan Wamenhan Tetap Gelar Panen Raya Padi di Merauke

Mentan Andi Amran Sulaiman dan Wamenhan Muhammad Herindra meninjau jalan panen raya di Merauke, Papua Selatan (Foto: Dok Kementerian Pertanian)

MERAUKE - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra meninjau jalannya panen raya padi di tengah-tengah hujan besar yang melanda Desa Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Mentan dan Wamenhan bahkan rela basah kuyup guna turun langsung ke area sawah yang akan dipanen. Keduanya panen menggunakan mekanisasi berupa combine harvester dan selanjutnya masuk pada proses pencacah gabah. Adapun lokasi yang dipanen berupa hamparan 400 hektare. Menurutnya, varietas padi yang digunakan adalah Inpari 32 yang memiliki produktivitas gabah kering 6,1 ton per hektare.

BACA JUGA:

"Hari ini penuh berkah luar biasa, dimana Pak Wamen (Herindra) beliau turun langsung ke lapangan tidak mengenal hujan," ujar Mentan, Rabu, (17/4/2024).

Menurut Mentan, semangat Wamenhan perlu dicontoh karena sebagai orang pertahanan Herindra tetap memupuk optimisme Indonesia agar ke depan bisa swasembada melalui kerja keras dan kolaborasi yang kuat antar lembaga.