HOME FINANCE HOT ISSUE

Respons Bos Apple Usai Diminta Jokowi Bangun Pabrik iPhone di Indonesia

Respons Bos Apple Usai Diminta Jokowi Bangun Pabrik iPhone di Indonesia
Menperin Agus Gumiwang usai bertemu Bos Apple (Foto: MPI).
A
A
A

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan CEO Apple Tim Cook memberikan sambutan dan respons positif atas permintaan Indonesia untuk membangun pabrik pembuatan produk Apple di Indonesia.

Hal itu disampaikannya sebagai hasil dari pertemuan CEO raksasa teknologi itu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta.

"Presiden dalam pertemuan tadi meminta Apple meningkatkan peran Indonesia dalam global supply chain dan Apple menyambut baik hal itu," kata Budi dikutip Antara, Rabu (17/4/2024).

Budi mengatakan saat ini dalam hal produksi komponen untuk produk-produk Apple, hanya ada dua komponen yang diproduksi di Indonesia hal itu jauh dari yang telah dilakukan negara tetangga seperti Vietnam yang telah memproduksi hingga 72 komponen.

Sementara dari sisi konsumsi produk, bisa dibilang pengguna Apple di Indonesia cukup banyak dengan berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian pada 2023 saja Indonesia mengimpor senilai 2 miliar dolar AS (Rp32.4 triliun) produk Apple.

Halaman:
1 2
