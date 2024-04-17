Bos Apple Berharta Rp32 Triliun Makan Sate Ayam Sebelum Bertemu Jokowi

JAKARTA - CEO Apple Tim Cook mengunjungi Indonesia. Sejumlah rangkaian kegiatan selama di Tanah Air akan dilakukan Cook, di antaranya bertemu Presiden Jokowi dan komunitas-komunitas di Indonesia.

Bahkan saat tiba di Indonesia, Cook sudah makan sate ayam dan bertemu seorang fotografer iPhone Sofyan Pratama.

"Halo Indonesia, ada kabar apa? Sate Ayam dengan fotografer iPhone Sofyan Pratama adalah cara sempurna untuk memulai waktu saya di Jakarta," tulis Cook di akun X, Rabu (17/4/2024).

Selama di Indonesia, dirinya juga ingin bertemu banyak pelaku industri kreatif Tanah Air. Termasuk nantinya bertemu Presiden Jokowi.

"Saya berharap dapat bertemu lebih banyak lagi komunitas dan pengembang kreatif Indonesia selama saya di sini," tulis Cook.