Yuk Kelola THR-mu Jadi Aset Masa Depan

JAKARTA-Libur lebaran telah usai, namun sisa tunjangan hari raya (THR) masih berlebih? Pegadaian punya solusi untuk mengubah sisa THR menjadi aset masa depan.

Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian Zulfan Adam menjelaskan, untuk memiliki investasi di era seperti sekarang ini sangat mudah dan tidak perlu mahal. Berhubung masih dalam suasana lebaran, masyarakat bisa memanfaatkan sisa THR untuk disulap menjadi sebuah investasi jangka panjang dalam bentuk emas. Tabungan Emas Pegadaian, menjadi salah satu solusi cerdas untuk bisa memiliki investasi tanpa ribet dan tentunya aman.

“Bagi masyarakat yang belum mengenal Tabungan Emas Pegadaian, produk ini merupakan layanan jual beli emas tanpa harus memiliki fisiknya. Menariknya, nasabah bisa membeli saldo Tabungan Emas mulai dari 0,01 gram atau sekitar Rp12 ribuan mengikuti harga emas saat ini. Proses pembeliannya pun mudah layaknya membeli pulsa, nasabah cukup men-download aplikasi Pegadaian Digital melalui appstore maupun playstore dan kemudian melakukan registrasi,” jelas Zulfan.

Zulfan menambahkan, bagi masyarakat yang menginginkan emas dalam bentuk fisik, juga bisa melakukan pembelian melalui Galeri 24. Toko retail emas milik Pegadaian ini menyediakan berbagai jenis emas dalam bentuk perhiasan maupun logam emas dengan berat yang bervariasi mulai dari 0,01 gram.

“Kita harus cerdas mempersiapkan diri dari sekarang untuk memiliki masa depan tanpa rasa cemas. Seperti kita ketahui, emas menjadi salah satu instrumen investasi yang menjanjikan karena diyakini mampu menjaga nilai mata uang dari inflasi. Terbukti, saat ini harga emas terus melonjak naik berada diatas Rp 1 juta,” ujar Zulfan