HOME FINANCE

Berbagi Kebaikan, Hypernet Technologies Gelar Bakti Sosial HyperSolidarity

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |20:16 WIB
Berbagi Kebaikan, Hypernet Technologies Gelar Bakti Sosial HyperSolidarity
Hypernet Technologies menegaskan komitmen dalam memberikan dampak sosial melalui program charity, HyperSolidarity. (Foto: dok Hypernet)
A
A
A

JAKARTA - Hypernet Technologies menegaskan komitmen dalam memberikan dampak sosial melalui program charity, HyperSolidarity di Panti Asuhan Hati Bangsa, Jakarta pada Jumat (21/11/2025). Tahun ini, Hypernet Technologies mengusung tema “Berbagi Kebaikan, Menghubungkan Masa Depan”.

Program bakti sosial ini tak hanya sebagai simbol kepedulian, tetapi juga menjadi cara Hypernet Technologies untuk terhubung dan terkoneksi dengan masyarakat sekitar. Terlebih untuk membantu memenuhi kebutuhan anak-anak generasi muda bangsa agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. 

(Foto: dok Hypernet)
(Foto: dok Hypernet)

VP Brand and Marketing Hypernet Technologies Oktaviani Handojo berharap bantuan yang diberikan dapat mendukung keseharian dan proses belajar anak-anak dengan lebih baik.

Hal tersebut sejalan dengan tema charity tahun ini yang ingin menghubungkan masa depan lewat berbagi dengan anak-anak yang membutuhkan.

“Sebagai perusahaan teknologi, kami percaya bahwa kebaikan sosial dan inovasi dapat berjalan berdampingan. Melalui program ini, kami ingin berpartisipasi sebagai sarana penghubung masa depan yang penuh pengharapan positif,” ujarnya. 

