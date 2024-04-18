Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbandingan Kekayaan Bos Apple Steve Jobs dengan Tim Cook yang Jomplang

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |09:01 WIB
Perbandingan Kekayaan Bos Apple Steve Jobs dengan Tim Cook yang Jomplang
Perbandingan kekayaan Steve Jobs dan Tim Cook (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Ada perbandingan kekayaan bos Apple Steve Jobs dengan Tim Cook yang jomplang. Kedua namanya menjadi viral dikarenakan Presiden Jokowi dijadwalkan bertemu CEO Apple Tim Cook pada Rabu (17/4/2024) di Istana Merdeka, Jakarta.

Beberapa warganet pun ingin tahu mengenai kinerja Ceo Apple yang baru dibandingkan Steve Jobs termasuk kekayaannya.

Berikut perbandingan kekayaan bos Apple Steve Jobs dengan Tim Cook yang jomplang:

1. Steve Jobs

Steve Jobs adalah pendiri Apple yang sudah meninggal pada 2011. Steve Jobs juga menduduki jabatan CEO Apple, setelah meninggal digantikan oleh Tim Cook.

Kekayaan bersih Steve Jobs adalah USD10,2 miliar atau sekitar Rp163 triliun jika kurs rupiah Rp16.000 sebelum meninggal. Sebaliknya, 80% kekayaan bersihnya berasal dari saham Disney yang ia terima dari penjualan Pixar. "Berkat beberapa keadaan yang berliku-liku, saham Apple hanya mewakili sekitar USD2 miliar kekayaannya," seperti dikutip.

Ketika Apple go public pada Desember 1980, Steve Jobs memiliki 20% ekuitas perusahaan. Steve digulingkan dalam kudeta ruang rapat yang terkenal pada tahun 1985.

Kapitalisasi pasar Apple telah melampaui USD3 triliun dalam beberapa kesempatan, baru-baru ini pada bulan lalu. Agar Steve Jobs yang hipotetis ini bisa menjadi triliuner, kapitalisasi pasar Apple harus mencapai USD5 triliun.

Halaman:
1 2
