Kisah Anak Camat di Purwakarta Diberi Mahar Emas Palsu, Pernikahannya Dihadiri Mantan Bupati Dedi Mulyadi

JAKARTA - Kisah anak Camat di Purwakarta diberi mahar emas palsu, pernikahannya dihadiri mantan Bupati Dedi Mulyadi. Pasalnya mdia sosial dihebohkan oleh kasus emas mas kawin palsu yang diunggah oleh akun @syfdwf belum lama ini. Sampai saat ini, video itu telah ditonton lebih dari 6,1 juta kali.

Berikut kisah anak Camat di Purwakarta diberi mahar emas palsu, pernikahannya dihadiri mantan Bupati Dedi Mulyadi:

Banyak netizen atau warganet yang mempertanyakan kejelasan video tersebut. Terlebih wajah Kang Dedi Mulyadi terpampang jelas di video tersebut. Sedangkan wajah mempelai pria disensor menggunakan stiker emoticon.

Kang Dedi Mulyadi bertemu dengan pemilik akun sekaligus mempelai wanita berinisial SDF (26). Dia menikah dengan pria berinisial MADP pada 30 Mei 2021 silam.

Saat itu, Kang Dedi Mulyadi menjadi saksi pernikahan SDF dan MADP atas permintaan ayah SDF yang merupakan Camat Wanayasa Purwakarta.

“Kita itu tunangan tiga bulan setelah pacaran. Kemudian menikah empat tahun setelah pacaran. Dia (MADP) anggota polisi,” kata SDF kepada Kang Dedi Mulyadi dalam rilis resmi KDM yang diterima, Senin (15/4/2024).