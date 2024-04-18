Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kisah Anak Camat di Purwakarta Diberi Mahar Emas Palsu, Pernikahannya Dihadiri Mantan Bupati Dedi Mulyadi

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |13:16 WIB
Kisah Anak Camat di Purwakarta Diberi Mahar Emas Palsu, Pernikahannya Dihadiri Mantan Bupati Dedi Mulyadi
Ilustrasi kisah pengantin dikasih emas palsu (Foto: Youtube)
A
A
A

JAKARTA - Kisah anak Camat di Purwakarta diberi mahar emas palsu, pernikahannya dihadiri mantan Bupati Dedi Mulyadi. Pasalnya mdia sosial dihebohkan oleh kasus emas mas kawin palsu yang diunggah oleh akun @syfdwf belum lama ini. Sampai saat ini, video itu telah ditonton lebih dari 6,1 juta kali.

Berikut kisah anak Camat di Purwakarta diberi mahar emas palsu, pernikahannya dihadiri mantan Bupati Dedi Mulyadi:

Banyak netizen atau warganet yang mempertanyakan kejelasan video tersebut. Terlebih wajah Kang Dedi Mulyadi terpampang jelas di video tersebut. Sedangkan wajah mempelai pria disensor menggunakan stiker emoticon.

Kang Dedi Mulyadi bertemu dengan pemilik akun sekaligus mempelai wanita berinisial SDF (26). Dia menikah dengan pria berinisial MADP pada 30 Mei 2021 silam.

Saat itu, Kang Dedi Mulyadi menjadi saksi pernikahan SDF dan MADP atas permintaan ayah SDF yang merupakan Camat Wanayasa Purwakarta.

“Kita itu tunangan tiga bulan setelah pacaran. Kemudian menikah empat tahun setelah pacaran. Dia (MADP) anggota polisi,” kata SDF kepada Kang Dedi Mulyadi dalam rilis resmi KDM yang diterima, Senin (15/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178611//kdm_tantang_balik_purbaya-q8sC_large.jpg
KDM Tantang Balik Purbaya Kembalikan TKD Rp2,4 Triliun jika Serapan Pemprov Jabar Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/455/3157550//harta_kekayaan-u5ZF_large.jpg
Harta Kekayaan Maula Akbar di LHKPN, Putra Dedi Mulyadi yang Menikahi Wakil Bupati Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/525/3141704//jalan_rusak-k9Gb_large.jpg
Soroti Jalan Rusak Sulitkan Warga Cianjur, Politisi Partai Perindo Dorong Atensi Kang Dedi Mulyadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139367//eks_pejabat_pt_antam_dituntut-Rgl2_large.JPG
Enam Eks Pejabat PT Antam Dituntut 9 Tahun Penjara terkait Kasus Cap Emas Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/627/3135809//pelatihan_militer-xm5P_large.jpg
39 Pelajar Bermasalah Ikuti Pembinaan Karakter Ala Militer di Purwakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/337/3135500//viral-ITJF_large.jpg
Mengintip Siswa Nakal yang Dikirim Dedy Mulyadi ke Batalyon Armed Kostrad Untuk Dibina
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement