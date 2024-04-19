Stafsus: Tak Ada Perintah Erick Thohir Minta BUMN Borong Dolar AS

Menteri BUMN Erick Thohir soal Borong Dolar AS. (Foto: Kementerian BUMN)

JAKARTA - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Mahendra Sinulingga buka suara terkait Menteri BUMN Erick Thohir meminta perseroan memborong dolar AS. Hal tersebut menyusul meningkatnya gejolak geopolitik dan ekonomi global.

"Saya bingung dengan adanya berita yang mengatakan Pak Erick menyuruh BUMN-BUMN borong dolar," ujar Arya kepada wartawan Jakarta, Jumat (19/4/2024).

Dia memastikan, Erick tidak menginstruksikan kepada BUMN untuk memborong dolar AS, namun Erick justru meminta BUMN melakukan langkah antisipatif dalam memonitor situasi perekonomian dunia ke depan.

"Tidak pernah ada Pak Erick ngomong seperti itu. Pak Erick tidak pernah menyuruh BUMN memborong dolar," paparnya.

BUMN, lanjut Arya, mendukung langkah pemerintah untuk meredam dampak pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Di antaranya dengan instrumen dalam bentuk devisa hasil ekspor.