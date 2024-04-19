Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gubernur BI Siap Intervensi jika Rupiah Terus Melemah

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |14:46 WIB
Gubernur BI Siap Intervensi jika Rupiah Terus Melemah
Rupiah hari ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rupiah masih bertengger di Rp16.200 pasca ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat. Mengutip data Bloomberg hingga siang ini rupiah berada di level Rp16.268 per dolar AS.

Bank Indonesia (BI) menyakini ekonomi RI termasuk salah satu negara emerging market (EMEs) yang kuat dalam menghadapi dampak rambatan global akibat ketidakpastian penurunan Fed Fund Rate (FFR) dan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

“Kami terus memastikan stabilitas Rupiah tetap terjaga dengan intervensi valuta asing dan langkah-langkah lain yang diperlukan," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Sidang G20 dan IMF di Washington DC, Jumat (19/4/2024).

Ekonomi yang kuat tersebut ditopang oleh kebijakan moneter dan fiskal yang prudent dan terkoordinasi erat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179876/bank_indonesia-cp26_large.jpg
BI: R&I Pertahankan Peringkat Indonesia di BBB+ dengan Outlook Stabil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179066/bank_indonesia-f8oY_large.jpg
Bank Indonesia Akan Luncurkan Surat Berharga Baru BI-FRN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178997/ekonomi_ri_kuartal_iii_2025-EyIY_large.jpg
BI Proyeksi Ekonomi Tumbuh di Kuartal III-2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178561/gubernur_bank_indonesia-MGnB_large.JPG
Bos BI Minta Bank Turunkan Suku Bunga: Ikan Sepat, Ikan Gabus, Semakin Cepat Semakin Bagus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178554/bank_indonesia-47JR_large.jpg
BI Minta Perbankan Percepat Transmisi Pelonggaran Suku Bunga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178533/gubernur_bank_indonesia-SyZd_large.jpeg
Kredit Perbankan Melambat, BI Soroti Dana Belum Cair Rp2.374 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement