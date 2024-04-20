Usai Libur Lebaran, 954 Ribu Anker Sudah Naik KRL Tiap Hari

JAKARTA - KAI Commuter Indonesia mencatat pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) atau Commuter Line Jabodetabek lebih dari 954 ribu pengguna atau anak kereta (angker) setiap hari usai libur Lebaran 2024.

Tiga hari usai libur panjang Lebaran, masyarakat kembali menggunakan Commuter Line Jabodetabek sebagai transportasi untuk mobilitasnya menuju tempat aktivitasnya sehari-hari. Mulai hari pertama kerja usai libur Lebaran 2024 (16-18 April 2024), KAI Commuter mencatat rata-rata volume pengguna Commuter Line Jabodetabek sebanyak 954.715 orang per hari.

Sementara sebelum masa libur panjang Lebaran tercatat volume tertinggi sebanyak 1.041.750 orang pada Senin 1 April 2024. Angka tersebut lebih besar 40% jika dibanding rata-rata volume pengguna Commuter Line Jabodetabek pada hari libur Lebaran kemarin yaitu sebanyak 680.891 orang per hari nya.

Terpantau di stasiun-stasiun pemberangkatan seperti Stasiun Bogor rata-rata volume pengguna yang naik pada hari kerja usai libur lebaran kemarin sebanyak 56.871 orang.

Sedangkan stasiun keberangkatan lainnya seperti Stasiun Citayam tercatat sebanyak 33.995 orang dan Stasiun Bekasi sebanyak 33.611 orang.

Dari pantauan di stasiun pemberangkatan, pengguna Commuter Line Jabodetabek kembali didominasi oleh pengguna harian yang akan beraktivitas menuju atau dari pusat-pusat kota khususnya pada jam sibuk pagi dan sore hari. Pengguna musiman dengan membawa keluarga dan anak yang masih memanfaatkan waktu liburannya juga masih terpantau menggunakan Commuter Line pada siang hari.

Stasiun transit Manggarai dan Tanah Abang pada jam sibuk pagi dan sore juga mulai padat dengan pengguna yang hendak melakukan transit untuk pindah perjalanan Commuter Line atau berpindah peron keberangkatan, yang sebelumnya pada hari libur lebaran mulai padat pada siang hari.

Tercatat pada hari kerja ini rata-rata volume pengguna yang transit di Stasiun Manggarai sebanyak 180.839 orang dan Stasiun Tanah Abang sebanyak 141.212 orang tiap harinya. Dikutip dari data KCI, Sabtu (20/4/2024).

Dengan mengoperasikan sebanyak 1.061 perjalanan tiap harinya, KAI Commuter mencatat 322 perjalanan pada jam sibuk pagi, dan sebanyak 304 perjalanan pada jam sibuk sore setiap harinya di seluruh wilayah. Untuk itu, KAI Commuter mengajak pengguna untuk mengatur dan merencanakan dengan baik perjalanannya dengan jadwal-jadwal yang ada.