HOME FINANCE PROPERTY

Bangun Kota Neom Rp8.131 Triliun, Arab Saudi Kekurangan Duit Butuh Dana Segar

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |15:02 WIB
Bangun Kota Neom Rp8.131 Triliun, Arab Saudi Kekurangan Duit Butuh Dana Segar
Arab Saudi Butuh Dana Segara untuk Proyek Kota Neom. (Foto: Okezone.com/Dezeen)
A
A
A

JAKARTA - Proyek Kota Neom di Arab Saudi sedang mencari sumber pendanaan baru. Proyek kota futuristik gagasan Putra Mahkota Saudi Mohammed Bin Salman ini memang membutuhkan biaya yang sangat fantastis.

Dari hasil penjualan obligasi syariah, proyek Kota Neom dapat mengumpulkan dana hingga USD1,3 miliar atau sekira Rp21,1 triliun. Adapun nilai kota besar di gurun pasir tersebut mencapai USD500 miliar atau sebesar Rp8.131 triliun.

Penerbitan obligasi syariah yang berada di bawah naungan pengembang Kota Neom sendiri akan dilakukan akhir tahun.

Kota Neom merupakan esensi dari “Vision 2030” digagas Putra Mahkota Saudi, yakni Mohammed bin Salman. “Vision 2030” ini adalah bentuk usaha untuk menciptakan diversifikasi perekonomian Arab Saudi. Dari yang semula bergantung dengan minyak, beralih ke sektor-sektor yang lain termasuk teknologi.

Dana Kekayaan Negara atau Public Investment Fund (PIF), sudah menyediakan sebagian besar dana yang diperlukan untuk proyek akbar tersebut. Akan tetapi untuk anggaran Neom tahun 2024 belum disanggupi oleh PIF. Mengingat adanya kemungkinan melambungnya biaya.

Sedangkan realitas terkait skala dan biaya “Vision 2030” sudah membuat petinggi pemerintah Arab Saudi khawatir. Bahkan pada bulan Februari lalu Arab Saudi sudah mulai meminjam sejumlah dana untuk membiayai Kota Neom serta proyek lain dari program “Vision 2030”.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
