5 Fakta Biaya Hidup di Kota Ini Sangat Murah

JAKARTA - Biaya hidup di Indonesia beragam, ada yang sangat tinggi dan rendah. Biaya ini pun bergantung hidup di kota mana.

Tentu kota-kota dengan biaya hidup murah menjadi pilihan masyarakat yang mencari tempat tinggal.

1. Biaya Hidup di Purwokerto

1. Biaya Hidup di Purwokerto

Purwokerto menawarkan biaya hidup murah dan keindahan alam yang indah untuk dinikmati ketika berwisata. Biaya hidup di Kota ini sangat rendah sekitar Rp5,88 juta.

Berdasarkan hasil survei BPS UMP Kota Purwokerto sebesar Rp2,1 juta.

2. Biaya Hidup di Maumere

Kota Maumere, Kabupaten Sikka pulau Flores yang juga memiliki biaya hidup murah sekitar Rp5,53 juta. Dalam sebulan, pendapatan penduduk Maumere sebanyak Rp2,12 juta.

Selain memiliki biaya hidup murah, Maumere memiliki pesona alam yang indah untuk dijadikan tempat wisata.

3. Biaya Hidup di Cilacap

Kota Cilacap memiliki biaya hidup hanya sekitar Rp5,37 juta. Pendapatan gaji di Kota Cilacap sekitar Rp2,38 juta per bulan sesuai UMK Cilacap.

Meski rata-rata penghasilan kota ini rendah, namun Cilacap menjangkau kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih ekonomis dibandingkan kota-kota besar.