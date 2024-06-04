Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ungkap Kota Masa Depan Ramah Pejalan Kaki, Lingkungan dan Disabilitas, Jokowi Singgung IKN

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |10:40 WIB
Ungkap Kota Masa Depan Ramah Pejalan Kaki, Lingkungan dan Disabilitas, Jokowi Singgung IKN
Jokowi Ungkap Konsep Kota Masa Depan (Foto: Youtube Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa kota masa depan harus ramah, penghijauannya baik, ramah lingkungan dan didukung teknologi yang baik.

Menurut Jokowi, banyak pihak keliru mengartikan bahwa kota masa depan adalah kota yang modern dengan banyak gedung pencakar langit.

"Berkaitan dengan kota masa depan itu seperti apa, banyak yang keliru kota masa depan itu kota modern yang banyak pencakar langitnya banyak yang high rise buildingnya," kata Jokowi sambutannya pada pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Ke-XVII Tahun 2024, Balikpapan, Selasa (4/6/2024).

Jokowi menyebut bahwa saat ini sudah ada paradigma baru terkait kota masa depan. Kota tersebut, katanya, ramah pejalan kaki, penyandang disabilitas, pesepeda hingga ramah lingkungan.

"Dan menurut saya dan sekarang ini sudah mulai ada sebuah paradigma baru kota yang baik adalah kota yang ramah pejalan kaki. kota yang baik adalah yang ramah penyandang disabilitas, kota yang ramah bagi pesepeda, kota yang ramah terhadap perempuan, kota yang ramah pada lingkungan. artinya kota ini harus green, smart, dan friendly," kata Jokowi.

Jokowi meminta agar tidak membangun kota dengan banyak beton, dan trotoar dengan paving blok. Menurutnya trotoar dapat dibangun dengan paving rumput dan lebih banyak pohon untuk pendestrian.

"Sehingga kita ini negara tropis panas, jadi tidak ada yang mau berjalan kaki karena tidak ada peneduhnya. Sehingga penghijauan itu jadi perhatian semua kota," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
