HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 10 Kota dengan Biaya Hidup Termurah di Indonesia

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |21:14 WIB
Daftar 10 Kota dengan Biaya Hidup Termurah di Indonesia
Kota Tegal Salah Satu Kota Termurah di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sebagian besar orang milih daerah dengan biaya hidup rendah agar menekan pengeluaran. Berbeda tinggal Kota Besar yang memerlukan biaya besar.

Di mana terdapat beberapa kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia menjadi rekomendasi melanjutkan kehidupan. Lantaran menjadi salah satu pertimbangan banyak orang untuk bertahan hidup.

Dikutip dari survei data BPS, berikut daftar kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia, Rabu (10/7/2024).

1. Cilacap

Kota Cilacap memiliki biaya hidup hanya sekitar Rp5,37 juta. Pendapatan gaji di Kota Cilacap sekitar Rp2,38 juta per bulan sesuai UMK Cilacap.

Meski rata-rata penghasilan kota ini rendah, namun Cilacap menjangkau kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih ekonomis dibandingkan kota-kota besar.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
