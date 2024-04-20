5 Fakta Tim Cook, Bos Apple yang Mau Bangun Pabrik iPhone di Indonesia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah bertemu dengan CEO Apple Tim Cook. Pemerintah mempunyai keinginan agar Apple bisa membangun pabrik sebagai fasilitas untuk produk-produknya di Indonesia.

Didampingi Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Mereka melakukan kesepakatan pada pembahasan mengenai pembangunan pabrik Apple di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Cook mengungkap Jokowi ingin agar Apple membangun pabrik di Indonesia. Termasuk untuk memproduksi iPhone dan produk-produk lainnya.

Dikutip Okezone, Sabtu (20/4/2024) berikut fakta-faktanya.

1. Merespon positif

Begitu banyak pertimbangan dari Tim Cook sehingga merespons positif bahwa terdapat potensi yang tinggi dalam komitmen dan keseriusan pembangunan pabrik Apple di Indonesia.