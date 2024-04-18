Ini Jurus Jokowi Redam Dampak Ekonomi Imbas Konflik Iran-Israel

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa pemerintah selalu menyiapkan skenario untuk meredam dampak gejolak geopolitik global ke perekonomian Indonesia terutama bagi sektor riil.

“Skenario, pemerintah selalu siapkan. Namun sekarang kita masih menunggu perkembangan (konflik Iran-Israel),” kata Airlangga saat konferensi pers dikutip Antara, Kamis (18/4/2024).

Airlangga mengatakan, sejauh ini potensi eskalasi antara Iran dan Israel belum terlihat signifikan. Pemerintah Indonesia juga masih mencermati perkembangan arah gejolak geopolitik di antara dua negara itu.

Dia menjelaskan bahwa pernyataan yang dikeluarkan para pemimpin dunia sejauh ini cenderung sama, yaitu ingin menghindari eskalasi.

Beberapa negara barat menyatakan tidak ingin terlibat dalam konflik Iran-Israel. Selain itu, imbuh Airlangga, negara tetangga di sekitar Israel, seperti Yordania, Mesir, ataupun Arab Saudi, juga menekankan untuk pentingnya mengambil sikap menahan diri atau deeskalasi.