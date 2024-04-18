Erick Thohir Minta BUMN Borong Dolar AS, Menko Airlangga: Tak Bijaksana

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespon terkait imbauan yang diberikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ke perusahaan-perusahaan pelat merah untuk memborong dolar Amerika Serikat (AS) sebanyak mungkin.

Imbauan itu dilontarkan Erick yang memprediksi nilai tukar rupiah akan semakin anjlok bahkan menembus angka Rp16.500 per dolar AS.

Airlangga pun menilai bahwa imbauan Erick yang diberikan saat rupiah kondisi dolar AS tengah menguat ini sebagai sesuatu yang tidak bijak.

"Kalau situasi dolar lagi menguat tentu tidak bijaksana untuk beli dolar di harga tinggi. Tentu kita perlu meredam kebutuhan terhadap dolar," jelas Airlangga dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, amis (18/4/2024).

Oleh sebab itu, Airlangga menegaskan kepada para Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk menahan impor konsumtif di tengah pelemahan rupiah saat ini.

"Kita meminta kalau impor konsumtif ya ditahan-tahan dulu dalam situasi seperti ini," imbuhnya.