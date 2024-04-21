Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Seleksi CPNS 2024, Menteri Basuki Segera Selesaikan Status 20 Ribu Pegawai PUPR Non ASN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |07:32 WIB
Seleksi CPNS 2024, Menteri Basuki Segera Selesaikan Status 20 Ribu Pegawai PUPR Non ASN
Seleksi CPNS 2024 Kementerian PUPR (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian PUPR akan menerima 26.319 orang ASN pada seleksi CPNS 2024. Adapun rinciannya 6.385 orang CPNS tenaga teknis, 3 orang CPNS tenaga kesehatan dan 19.931 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga teknis.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan jumlah formasi ASN 2024 ini untuk menuntaskan manajemen ASN di Kementerian PUPR. Sebab saat ini di Kementerian PUPR sendiri masih terdapat 20 ribu lebih non-ASN, 3.200 PPPK dan 19 ribu-an ASN.

"Kita harus selesaikan status 20 ribu orang non-ASN," ujar Menteri Basuki dalam keterangan resminya, Minggu (21/4/2024).

Menteri Basuki juga berpesan kepada para Eselon I di lingkungan Kementerian PUPR agar mendorong para pegawai non-ASN mendaftar formasi PPPK. Lebih lanjut, Menteri Basuki mengatakan hal ini merupakan bentuk perhatian Kementerian PUPR terhadap status para pegawainya.

"Mudah-mudahan dengan penyelesaian ini tidak hanya menerima 6.000 CPNS baru, tetapi juga menyelesaikan status non-ASN yang ada di Kementerian PUPR pada tahun 2024. Mari kita tuntaskan semua di tahun ini," sambung Menteri Basuki.

Halaman:
1 2
