5 Fakta Jokowi Bertemu Bos Apple, Tony Blair hingga Menlu China dalam Seminggu

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dan kedatangan orang-orang hebat yang ada di dunia. Jokowi langsung bertemu dengan 3 orang hebat, yaitu CEO Apple Tim Cook, Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair, hingga Menteri Luar Negeri China Wang Yi.

Kehadiran dan kunjungan mereka bukan hanya pertemuan biasa saja, namun pertemuan kerjasama untuk pembangunan dan kemajuan IKN yang lebih baik lagi.

Jokowi membicarakan hal-hal yang menguntungkan untuk Indonesia. Pada pertemuan itu Jokowi selalu membahas mengenai proses pembangunan IKN yang sedang dilakukan saat ini.

Dirangkum Okezone, Minggu (21/4/2024) berikut fakta-fakta pertemuan Jokowi dengan para petinggi tersebut.

1. Apple membangun pabrik di RI

Dalam pertemuan, Menperin mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga mendorong Apple untuk menciptakan pabrik manufaktur di dalam negeri. Menperin menyebut bahwa sejumlah komponen perangkat Apple sudah siap di Indonesia.

"Nanti setelah dari sini dari Kemenperin akan melakukan proses business matching, kami sudah punya list-nya terhadap komponen-komponen apa saja, komponen HP cellphone yang sudah diproduksi di Indonesia yang mungkin bisa kita kawinkan, namanya business matching," ujarnya.

2. Jokowi Ajak Apple Kembangkan IKN

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengajak CEO Apple untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan Smart City di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Tadi Pak presiden mengajak Apple ke Tim Cook berpartisipasi dalam pengembangan smart city di IKN jadi salah satunya itu termasuk kemungkinan proses manufakturing Apple dilakukan di Indonesia," ucapnya.