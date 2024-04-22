Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Resmikan Bandara Panua Rp437 Miliar, Intip Kecanggihannya

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |08:41 WIB
Jokowi Resmikan Bandara Panua Rp437 Miliar, Intip Kecanggihannya
Presiden Jokowi resmikan Bandara Panua (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bandar Udara Panua Puhowato, Kabupaten Puhowato, Gorontalo pada hari ini Senin (22/4/2024).

"Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya resmikan Bandar Udara Panua Puhowato di Kabupaten Puhowato Provinsi Gorontalo," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi menyebut pembangunan bandara tersebut telah menghabiskan anggaran mencapai Rp 437 miliar dengan runwaynya sepanjang 1200 x 30 meter.

"Saya senang alhamdulillah bandara Panua di Pohuwato ini telah selesai. Tadi pak menhub telah sampaikan habiskan anggaran Rp 437 miliar. ini duit semuanya. gede banget," kata Jokowi.

Meski begitu, Jokowi menilai runway sepanjang 1200 x 30 meter itu masih dirasa kurang untuk bisa didarati oleh pesawat ATR dan pesawat perintis. Maka dirinya pun memerintahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk menambah runway bandara Puhowato.

1 2
