Harga Emas Antam Turun Tajam ke Level Rp1.325.000/Gram

JAKARTA - Harga emas batangan Antam turun tajam pada perdagangan hari ini, Selasa (23/4/2024). Harga emas terpantau turun lagi Rp18.000 ke level Rp1.325.000 per gram setelah sebelumnya sempat melemah.

Sejalan dengan harga emas, untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga turun ke level Rp1.223.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp712.500. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp6.400.000, dan 10 gram Rp12.745.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp63.395.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp632.820.000 dan Rp1.265.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.