Berapa Total Hadiah Uang Thomas Cup dan Uber Cup 2024?

JAKARTA - Penasaran berapa total hadiah uang Thomas Cup dan Uber Cup 2024? Berikut total hadiahnya.

Piala Thomas Cup dan Uber Cup 2024 yang akan dilaksanakan di Chengdu, Tiongkok sudah mulai disorot masyarakat.

Undangan untuk para sponsor dan relawan sudah mulai disebar untuk acara yang akan meresmikan logo dan slogan resmi.

Dilansir dari laman resmi Federasi Bulu Tangkis Dunia, slogan ‘Dunia Bulu Tangkis Bersinar di Chengdu yang dipilih Tiongkok menggambarkan arti penting sebuah kota di Tiongkok yang akhirnya kembali menjadi tuan rumah sejak 2016.

Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai total hadiah uang untuk pemenang Thomas Cup dan Uber Cup 2024. Namun sejak 1977 silam Federasi Bulu Tangkis Dunia sudah tidak memberikan hadiah uang untuk peserta kejuaraan.

Thomas Cup dan Uber Cup sendiri merupakan kejuaraan bergengsi bulu tangkis dunia yang amat dinantikan para pecinta bulu tangkis. Thomas Cup merupakan kejuaraan untuk atlet putra bulu tangkis terbaik. Sedangkan untuk atlet putri bulu tangkis bisa mengikuti kejuaraan Uber Cup.