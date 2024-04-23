Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Simak Cara Siapkan Dana Darurat yang Praktis

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |12:24 WIB
Simak Cara Siapkan Dana Darurat yang Praktis
Cara praktis menyiapkan dana darurat (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Ada cara praktis menyiapkan dana darurat. Dana darurat adalah salah satu langkah yang wajib disiapkan dalam pengelolaan keuangan. Sesuai dengan namanya, dana darurat merupakan sebuah sumber dana yang dipersiapkan untuk keadaan darurat, seperti yang terjadi pada pandemic COVID-19 yang lalu.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyiapkan dana darurat adalah cek dan pahami terlebih dahulu kondisi keuangan kita dengan melakukan pemetaan atas penghasilan dan pengeluaran rutin setiap bulannya. Selanjutnya adalah dengan menyusun anggaran pengeluaran termasuk untuk tabungan dan investasi, dan yang terakhir hitung dan tentukan estimasi nominal dana darurat Anda.

Besaran nominal dana darurat setiap individu akan berbeda-beda tergantung pada kebutuhan masing-masing individu. Setelah memetakan dan mengatur anggaran keuangan, kita dapat mengetahui berapa target besaran nominal dana darurat yang ideal bagi diri kita.

Head of Marketing & Communication MNC Asset Management Zulfi Anfan mengatakan dalam menyiapkan dana darurat juga harus diperhatikan tempat untuk mengumpulkannya, misalnya seperti di tabungan atau instrumen investasi yang mempunyai likuiditas tinggi.

“Menentukan tempat untuk menyimpan dana darurat juga merupakan hal yang penting, salah satu kriterianya adalah yang dapat dicairkan dengan cepat. Seperti tabungan, emas, dan reksa dana pasar uang. Selain itu dana darurat juga baiknya bisa dikembangkan di instrumen investasi,” tutur Zulfi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/622/3149343/rupiah-9P71_large.jpeg
Dapat Ajakan Investasi Modal Rp1 Juta Untung Rp5 Juta dalam Seminggu? Jangan Langsung Percaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement