Simak Cara Siapkan Dana Darurat yang Praktis

JAKARTA – Ada cara praktis menyiapkan dana darurat. Dana darurat adalah salah satu langkah yang wajib disiapkan dalam pengelolaan keuangan. Sesuai dengan namanya, dana darurat merupakan sebuah sumber dana yang dipersiapkan untuk keadaan darurat, seperti yang terjadi pada pandemic COVID-19 yang lalu.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyiapkan dana darurat adalah cek dan pahami terlebih dahulu kondisi keuangan kita dengan melakukan pemetaan atas penghasilan dan pengeluaran rutin setiap bulannya. Selanjutnya adalah dengan menyusun anggaran pengeluaran termasuk untuk tabungan dan investasi, dan yang terakhir hitung dan tentukan estimasi nominal dana darurat Anda.

Besaran nominal dana darurat setiap individu akan berbeda-beda tergantung pada kebutuhan masing-masing individu. Setelah memetakan dan mengatur anggaran keuangan, kita dapat mengetahui berapa target besaran nominal dana darurat yang ideal bagi diri kita.

Head of Marketing & Communication MNC Asset Management Zulfi Anfan mengatakan dalam menyiapkan dana darurat juga harus diperhatikan tempat untuk mengumpulkannya, misalnya seperti di tabungan atau instrumen investasi yang mempunyai likuiditas tinggi.

“Menentukan tempat untuk menyimpan dana darurat juga merupakan hal yang penting, salah satu kriterianya adalah yang dapat dicairkan dengan cepat. Seperti tabungan, emas, dan reksa dana pasar uang. Selain itu dana darurat juga baiknya bisa dikembangkan di instrumen investasi,” tutur Zulfi.