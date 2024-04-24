IHSG Ditutup Menguat ke 7.174 Usai BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6,25%

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup ke zona hijau usai Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan ke 6,25%. Pada sesi terakhir perdagangan, IHSG ditutup menguat 63,72 poin atau 0,90% ke level 7.174,53.

Pada penutupan perdagangan, Rabu (24/4/2024), terdapat 255 saham menguat, 304 saham melemah dan 220 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp14,2 triliun dari 21,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,4% ke 931,355, indeks JII melemah 0,17% ke 513,465, indeks IDX30 menguat 0,44% ke 472,415 dan indeks MNC36 menguat 0,25% ke 356,706.

Untuk indeks sektoral yang menguat ada non siklikal 0,33%, kesehatan 0,17%, keuangan 0,27%, properti 0,08%, teknologi 2,21%, infrastruktur 0,7%.

Sementara yang melemah ada sektor energi 0,17%, barang baku 0,11%, industri 0,67%, siklikal 0,23%, transportasi 0,02%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Koka Indonesia Tbk (KOKA) naik 34,62% ke Rp70, PT Multi Hanna Kreasindo Tbk (MHKI) naik 13,69% ke Rp382 dan saham PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk (ATLA) naik 12,12% ke Rp222.