HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Lanjutkan Penguatan ke Level 7.168 di Jeda Sesi I

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |12:37 WIB
IHSG Lanjutkan Penguatan ke Level 7.168 di Jeda Sesi I
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat di sesi I (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada jeda perdagangan sesi pertama, Rabu (24/4/2024). IHSG siang ini naik 0,81% atau 57,72 poin ke level 7.168.

Pada jeda sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 11,51 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,60 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 581.424 kali. Adapun, sebanyak 260 saham harganya naik, 283 saham harganya turun dan 218 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi naik 2,06%, sektor infrastruktur naik 0,78%, sektor energi naik 0,61%, sektor transportasi naik 0,53%, sektor bahan baku naik 0,46%, sektor kesehatan naik 0,43%, sektor non siklikal naik 0,35%, sektor keuangan naik 0,29%, dan sektor properti naik 0,22%. Sedangkan sektor industri turun 0,67% dan sektor siklikal turun 0,25%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,30% ke level 930, indeks MNC36 naik 0,10% ke level 356, indeks IDX30 naik 0,34% ke level 471, serta indeks JII naik 0,27% ke level 515.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Koka Indonesia Tbk (KOKA) naik 26,92% ke Rp66, PT Penta Valent Tbk (PEVE) naik 9,09% ke Rp204, dan PT Barito Renewabels Energy Tbk (BREN) naik 8,22% ke Rp7.900

