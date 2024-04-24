JAKARTA – 103 pinjol bunga rendah yang terdaftar di OJK penting untuk diketahui. Pasalnya, masih banyak pinjol tidak resmi alias ilegal yang mesti diwaspadai.
Pemerintah dan Polri pun sedang gencar memberantas pinjol ilegal di Indonesia.
Agar masyarakat tidak terjebak pinjol ilegal, ada 103 pinjol bunga rendah yang terdaftar di ojk.
Berikut 103 pinjol bunga rendah yang terdaftar di OJK, Rabu (24/4/2024):
1. Danamas
2. Investree
3. amartha
4. DOMPET Kilat
5. Boost
6. TOKO MODAL
7. modalku
8. KTA KILAT
9. Kredit Pintar
10. Maucash
11. Finmas
12. KlikA2C
13. Akseleran
14. Ammana.id
15. PinjamanGO
16. KoinP2P
17. Pohondana
18. MEKAR
19. AdaKami
20. ESTA KAPITAL FINTEK
21. KREDITPRO
22. FINTAG
23. RUPIAH CEPAT
24. CROWDO
25. Indodana
26. JULO
27. Pinjamwinwin
28. DanaRupiah
29. OVO Finansial
30. Pinjam Modal
31. ALAMI
32. AwanTunai
33. Danakini
34. Singa
35. DANAMERDEKA
36. EASYCASH
37. PINJAM YUK
38. FinPlus
39. UangMe
40. PinjamDuit
41. DANA SYARIAH
42. BATUMBU
43. Cashcepat
44. klikUMKM
45. Pinjam Gampang
46. Cicil
47. Lumbungdana
48. 360 KREDI
49. Dhanapala
50. Kredinesia
51. Pintek
52. ModalRakyat
53. SOLUSIKU
54. Cairin
55. TrustIQ
56. KLIK KAMI
57. Duha SYARIAH
58. Invoila
59. Sanders One Stop Solution
60. DanaBagus