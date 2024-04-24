103 Pinjol Bunga Rendah yang Terdaftar di OJK

103 Pinjol Bunga Rendah yang Terdaftar di OJK. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – 103 pinjol bunga rendah yang terdaftar di OJK penting untuk diketahui. Pasalnya, masih banyak pinjol tidak resmi alias ilegal yang mesti diwaspadai.

Pemerintah dan Polri pun sedang gencar memberantas pinjol ilegal di Indonesia.

Agar masyarakat tidak terjebak pinjol ilegal, ada 103 pinjol bunga rendah yang terdaftar di ojk.

Berikut 103 pinjol bunga rendah yang terdaftar di OJK, Rabu (24/4/2024):

1. Danamas

2. Investree

3. amartha

4. DOMPET Kilat

5. Boost

6. TOKO MODAL

7. modalku

8. KTA KILAT

9. Kredit Pintar

10. Maucash

11. Finmas

12. KlikA2C

13. Akseleran

BACA JUGA: 7 Pinjol 500 Ribu Langsung Cair

14. Ammana.id

15. PinjamanGO

16. KoinP2P

17. Pohondana

18. MEKAR

19. AdaKami

20. ESTA KAPITAL FINTEK

21. KREDITPRO

22. FINTAG

23. RUPIAH CEPAT

24. CROWDO

25. Indodana

26. JULO

27. Pinjamwinwin

28. DanaRupiah

29. OVO Finansial

30. Pinjam Modal

31. ALAMI

32. AwanTunai

33. Danakini

34. Singa

35. DANAMERDEKA

36. EASYCASH

37. PINJAM YUK

38. FinPlus

39. UangMe

40. PinjamDuit

41. DANA SYARIAH

42. BATUMBU

43. Cashcepat

44. klikUMKM

45. Pinjam Gampang

46. Cicil

47. Lumbungdana

BACA JUGA: 7 Rekomendasi Pinjol Rp1 Juta yang Resmi

48. 360 KREDI

49. Dhanapala

50. Kredinesia

51. Pintek

52. ModalRakyat

53. SOLUSIKU

54. Cairin

55. TrustIQ

56. KLIK KAMI

57. Duha SYARIAH

58. Invoila

59. Sanders One Stop Solution

60. DanaBagus