7 Rekomendasi Pinjol Rp1 Juta yang Resmi

JAKARTA - Sebanyak 7 rekomendasi pinjol Rp1 juta yang resmi bisa Anda coba. Tentunya memilih pinjaman online memang menjadi langkah darurat untuk mencairkan uang dengan cepat.

Berikut 7 rekomendasi pinjol Rp1 juta yang sudah terdaftar OJK:

1. EasyCash

Easycash adalah sebuah aplikasi yang mengusung konsep teknologi finansial dengan memanfaatkan teknologi dalam menjalankan bisnis pinjaman tunai online. Easycash menggunakan teknologi khusus untuk melakukan pengumpulan data, analisa, dan memproses pinjaman tanpa agunan yang diajukan dalam waktu 24 jam.

Dengan teknologi ini, Anda dapat dengan mudah melakukan proses pinjam uang online melalui aplikasi di HP Anda.

2. JULO

Salah satu aplikasi memberikan memberikan kemudahan dan kecepatan pencairan dana. Bahkan, hanya dalam jangka waktu 1 – 2 hari, dokumen persyaratan yang diajukan bisa disetujui oleh JULO.

JULO menyediakan pinjaman dengan limit hingga Rp15 juta. Jadi, untuk kamu yang ingin mengajukan pinjaman uang 1 juta.

3. Akulaku

Akulaku adalah platform perbankan yang menawarkan bunga tergolong ringan jika dibandingkan dengan pinjaman online lainnya.Untuk pinjaman di atas Rp1 juta dengan tenor selama 30 hari bunga yang harus dibayarkan sebesar 2,6% per bulan. Sedangkan, jika pinjam 1 Juta di Akulaku bunganya 0% untuk tenor 30 hari.