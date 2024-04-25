Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Panduan Gadai BPKB Motor di Pegadaian Lengkap dengan Syarat dan Harganya

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |06:56 WIB
Panduan Gadai BPKB Motor di Pegadaian Lengkap dengan Syarat dan Harganya
Cara dan Syarat gadai BPKB motor di pegadaian (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menggadaikan BPKB motor di pegadaian merupakan sebuah opsi bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dengan cepat. Pegadaian menawarkan proses gadai yang mudah sehingga masyarakat mempercayai layanan yang ditawarkan.

Demi kebutuhan finansial yang mendesak, masyarakat dapat memanfaatkan aset miliknya seperti motor. Penting bagi masyarakat, untuk terlebih dahulu mengetahui proses serta syarat-syarat dan harga yang ditawarkan sebelum menggadaikan BPKB motor.

Langkah menggadaikan BPKB motor di pegadaian cukup sederhana. Hal yang harus diperhatikan adalah memenuhi beberapa persyaratan yaitu persoalan administrasi, kondisi sepeda motor, dan pekerjaan atau usaha calon penggadai.

Berikut adalah langkah, syarat serta harga untuk gadai BPKB motor di pegadaian:

1. Cara gadai motor

Terdapat 2 opsi yang dapat masyarakat pilih untuk menggadai motor, yakni datang langsung ke kantor atau melalui daring. Berikut caranya:

Secara luring / datang ke kantor:

- Mendatangi cabang Pegadaian terdekat

- Bawa dokumen persyaratan dan isi formulir pengajuan

- Verifikasi dan survei oleh petugas

- Kemudian jika lolos akan disetujui besar pinjaman

- Terakhir pinjaman segera dicairkan berupa tunai atau transfer

Halaman:
1 2
