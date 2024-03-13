Dorong Ekonomi Daerah, Pegadaian Gelar Festival Ramadhan

JAKARTA - PT Pegadaian terus mewujudkan komitmen pemberdayaan ekonomi baik melalui produk dan layanan serta tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Hal tampak dalam kegiatan Festival Ramadhan 2024 yang digelar bekerja sama dengan Nuansa Kupi yang berlokasi di Jl. Amir Hamzah No. 78 Helvetia, Medan.

Kegiatan Festival Ramadhan tersebut digawangi oleh Kantor Area Medan I, dilaksanakan mulai 12-28 Maret 2024. Acara dibuka oleh Deputi Operasional PT Pegadaian Wilayah Aceh-Sumut Basuki Tri Andayani. Hadir pula Deputi Bisnis Area Medan I Anwar Hidayat dan Kepala Audit Intern Juli Indrianto.

Dalam sambutannya Basuki mengatakan pada acara tersebut Pegadaian berkolaborasi dengan gerai Nuansa Kupi, pelaku UMKM binaan serta yayasan Sahabat Yatim Indonesia. Beragam acara digelar seperti bazar kuliner, bazar emas, santunan anak yatim, panggung musik, kajian agama Islam dan berbagai lomba.

“Konsep kegiatan ini adalah sinergi dengan beberapa pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam wata’awanu ‘alal birri wattaqwa, walata’awanu ‘alal itsmi wal’udwan. Yang artinya: dan bertolong-menolonglah kamu dalam (menjalankan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran,” kata Basuki mengutip makna Al Quran surat Al Maidah ayat 2, Rabu (13/3/2024).

Sementara itu Deputi Bisnis Area Medan I Anwar Hidayat menambahkan, melalui kegiatan Festival Ramadhan 2024 ini dapat menjangkau nasabah baru dari para pecinta kopi. Di sisi lain, nasabah Pegadaian yang menghadiri acara tersebut juga dapat menikmati kopi, belanja di bazar UMKM sekaligus mengakses produk dan layanan Pegadaian utamanya produk tabungan emas dan cicil emas.