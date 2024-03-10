Pegadaian Liga 2 Hadir untuk MengEMASkan Indonesia Lewat Sepak Bola

PADANG - Ajang Pegadaian Liga 2 musim 2023/2024 akhirnya selesai. Perhelatan sepak bola tingkat kabupaten ini ditutup dengan kemenangan PSBS Biak melawan Semen Padang, yang digelar di stadion H Agus Salim, Padang pada Sabtu (09/03).

Seremoni penutupan dilakukan usai pertandingan final berlangsung, dengan penyerahan trophy kemenangan untuk PSBS Biak sebagai juara pertama dan penyerahan medali kepada klub runner up Semen Padang, yang diserahkan Ketua Panitia Pelaksana Pegadaian Liga 2 Edi Sarwono, Exco Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Muhammad Sungkar dan Direktur Keuangan PT Liga Indonesia Baru (LIB) Munafri Arifudin.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengaku bersyukur, bahwa dukungan seluruh pihak baik penyelenggara, media hingga masyarakat para pecinta sepak bola, telah membawa gelaran Pegadaian Liga 2 berjalan sangat baik dan berhasil menghibur para suporter dalam mendukung klub favoritnya saat berlaga di lapangan hijau.

“Kami ucapkan terima kasih kepada PSSI, PT LIB, seluruh klub di Liga 2, para pemain, suporter dan seluruh masyarakat yang telah mendukung gelaran sepak bola Pegadaian Liga 2, sehingga perhelatan ini berjalan dengan sangat baik sampai dengan final, hingga berhasil melahirkan juara baru di ajang Pegadaian Liga 2 musim ini,” ucap Damar.

Damar menambahkan, kegiatan ini menjadi sejarah baru bagi Pegadaian yang sejalan dengan misi perusahaan, di mana Pegadaian hadir untuk MengEMASkan Indonesia melalui olahraga sepak bola untuk melahirkan talenta-talenta muda yang berdaya saing.