Pegadaian Borong Tiga Penghargaan di Ajang PR Indonesia Awards 2024

Denpasar-Tim Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian meraih tiga penghargaan bergengsi dalam ajang 9th Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2024, yang diselenggarakan di Bali, pada Kamis (07/03/2024).

Mengusung tema Komunikasi yang Menginspirasi Peradaban, salah satu ajang bergengsi dan terbesar bagi para praktisi komunikasi ini diikuti oleh banyak peserta baik dari korporasi (BUMN, BUMD, Swasta), Kementerian, Pemerintahan, maupun lembaga di seluruh Indonesia.

Pegadaian berhasil memenangkan Kategori Departemen PR, Kategori Kanal Digital Sub Kategori Website, serta Kategori Kanal Digital Sub Kategori Media Sosial. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Regional Head Corcom, Komang Harry yang mewakili manajemen PT Pegadaian.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian, Zulfan Adam menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bukti keseriusan tim Corporate Communication Pegadaian untuk mendukung keberlangsungan kinerja bisnis dan tentunya menjaga citra dan reputasi Perusahaan.

“Pegadaian saat ini tidak berhenti bertransformasi dan berinovasi, semua berjalan dengan cepat dan dinamis, untuk itu perlu peran Corporate Communication untuk menjadi garda terdepan komunikasi perusahaan ke masyarakat, dengan menjaga dan meningkatkan citra perusahaan, serta mendukung program-program korporasi agar senantiasa tumbuh berkelanjutan," ujarnya.

Kanal Digital milik Pegadaian pegadaian.co.id berhasil meraih juara pada kategori website, begitu juga Instagram pegadaian_id pada kategori media sosial. Sementara itu pada Kategori Departemen PR, Pegadaian mempresentasikan program dan kampanye PR yang diusung selama Tahun 2023, termasuk di dalamnya proses hingga evaluasi program, seperti pada Lomba Karya Jurnalistik Pegadaian dan Pegadaian Media Awards, yang telah menggunakan standar pengukuran PR terbaru yakni AMEC Framework.

Kompetisi yang diselenggarakan oleh PR Indonesia ini dinilai oleh juri yang merupakan para praktisi PR terkemuka di Indonesia, diantaranya Asmono Wikan (CEO PR Indonesia), Fardilla Astari (Communications Director Rajawali Foundation), Elvera N. Makki (President of IABC Indonesia), Jeanette M. Pinariya (Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Penelitian Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR), serta Suharjo Nugroho (Ketua APRI).

(Fitria Dwi Astuti )