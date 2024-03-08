Advertisement
HOME FINANCE

Pegadaian Raih Penghargaan Kategori Sustainability di Ajang BCOMSS 2024

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |16:11 WIB
Pegadaian Raih Penghargaan Kategori Sustainability di Ajang BCOMSS 2024
Pegadaian raih penghargaan kategori sustainability di ajang BCOMSS 2024(Foto: Dok Pegadaian)
JAKARTA-PT Pegadaian berhasil menyabet penghargaan bergengsi di ajang BUMN Corporate Communications And Sustainability Summit (BCOMSS) 2024, pada Kamis (07/03/2024). Penghargaan ini diberikan atas kontribusi signifikan PT Pegadaian pada bidang Sustainability melalui program inisiatif dan dampak dari tanggung jawab sosial dan pengembangan masyarakat yang inovatif.

Dalam acara bergengsi bagi Insan BUMN yang bertemakan Kemandirian Menuju Indonesia Emas ini, PT Pegadaian memenangkan kategori Top Contributor BUMN For Sustainability dan Gold Winner untuk kategori BUMN Local Heroes. Kategori ini dinilai langsung oleh para juri profesional pada bidang sustainability, diantaranya Prof. Dr. Tirto Prakoso, Meng. selaku Tim Smart & Sustainable Campus Forum ITB, serta Aktris & Aktivis Lingkungan Hidup, Aurelie Moeremans.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, dalam malam puncak perhelatan BCOMSS 2024 yang juga dihadiri oleh Menteri BUMN, Erick Thohir. Acara yang juga dihadiri oleh Pejabat Kementerian BUMN, Direktur Utama dan Sekretaris Perusahaan, serta Insan BUMN ini menjadi sangat meriah dengan gaung dukungan dari suporter serta penampilan spesial dari penyanyi muda Mahalini dan band kenamaan The Changcuters.

Damar mengatakan Alhamdulillah, dua tahun berturut-turut kami mendapatkan juara dari kompetisi BCOMSS, tidak tanggung-tanggung kita mendapatkan Gold untuk kategori Sustainability. Penghargaan ini menjadi pengakuan dari Kementerian BUMN atas kerja keras dan dedikasi seluruh tim Pegadaian dalam menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan.

