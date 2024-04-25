Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Satu Air Galon Berapa Liter? Ini Jawabannya

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |21:05 WIB
Satu Air Galon Berapa Liter? Ini Jawabannya
Satu Air Galon Berapa Liter? (Foto: Okezone.com/Aqua)
JAKARTA - Satu air galon berapa liter? begini penjelasan dan cara menghitungnya. Pertanyaan tersebut mungkin pernah diutarakan ketika membeli air mineral galon.

Ketika berurusan dengan cairan seperti air, zat kimia atau bahan bakar, tentunya pengukuran volume menjadi aspek terpenting. Perhitungan galon tidak dilihat dari berapa banyak liter air yang terisi dalam setiap produk air mineral.

Perlu diketahui, di seluruh dunia perhitungan volume memiliki satuan yang bervariasi. Galon menjadi salah satu gangguan yang kerap menimbulkan kebingungan.

Maka dari itu, berikut penjelasan dan juga panduan cara menghitung satu air galon berapa liter. Pembahasan ini mendeskripsikan galon Inggris, Amerika dan tentu Indonesia.

Galon merupakan wadah untuk menampung air. Galon bukan istilah untuk wadah air mineral isi ulang. Penggunaan bahasa galon berasal dari bahasa Prancis yakni galun. Dalam bahasa Inggris kuno galon disebut dengan gellet.

Sedangkan liter adalah satuan volume yang secara umum digunakan oleh Indonesia dan seluruh negara di dunia. Seribu milimeter atau seperseribu kubik desimeter setara dengan satu liter. Dalam konversi pengukuran volume sehari-hari, penggunaan liter dipilih karena lebih mudah.

Galon Amerika, Inggris dan Indonesia

Dalam lingkup universal, Amerika serikat menggunakan galon untuk pembelian bahan bakar, pengukuran volume air dan juga industri kimia. Amerika Serikat memiliki standar satu galon setara dengan 3,78541 liter.

Berbeda dengan Inggris, satu galonnya sama dengan 4,54609 liter air. Sistem ukuran volume galon tersebut masih diadopsi oleh beberapa negara dan penggunaanya biasa untuk mengukur keperluan industri dan bahan bakar kendaraan.

Berdasarkan penelusuran okezone, Indonesia memiliki standar ukuran yang berbeda dengan negara Amerika dan Inggris. Di Indonesia galon Aqua memiliki volume yang sama dengan lima kali volume galon di Amerika Serikat, sehingga ditotal satu galon Indonesia berisi 19 liter.

Dengan ukuran yang besar, air mineral galon tersebut tentunya dapat memenuhi kebutuhan air minum keluarga lebih dari cukup. Sehingga untuk waktu yang lebih lama, pengguna galon tidak perlu sering mengangkat dan mengganti galon terlalu sering.

Perhitungan Berapa Liter per Satu Galon

