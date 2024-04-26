Noraly Soedito, Ibu Rafael Struick Ternyata Petinggi Bank Terbesar di Belanda

JAKARTA - Ibu dari pemain sepak bola Rafael Struick, Noraly Soedito ternyata bukanlah orang sembarang di Belanda. Terungkap bahwa Noraly Soedito merupakan bagian dari petinggi dari bank terbesar ketiga di Belanda.

Noraly Soedito menjadi sorotan setelah penampilan anaknya, Rafael Struick bersama Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23.

Noraly Soedito sendiri merupakan perempuan keturunan Indonesia yang menikah dengan Brian Struick yang merupakan warga negara Belanda. Usut punya usut, Brian Struick juga memiliki darah Indonesia dari sang Ibu yang bernama Eleonora Fredrika Rientsma Struick yang lahir di Semarang, Jawa Tengah.

Anaknya, Rafael Wiliam Struick merupakan salah satu anggota dari Timnas Indonesia. Pria tersebut lahir pada 27 Maret 2003 di Kota Leidschendam. Rafael Struick mendapatkan darah Indonesia dari ibunya,Noraly Soedito yang juga memiliki darah Suriname.

Diketahui bahwa, Noraly Soedito memiliki jabatan sebagai Head of Financial Recovery dan Oversight di ABN AMRO Bank N.V. Bank tersebut telah berdiri sejak tahun 1991 dan merupakan bank terbesar ketiga di Belanda dengan kantor pusat di Amsterdam.

ABN AMRO Bank N.V sendiri merupakan penggabungan dari dua bank Belanda sebelumnya, yaitu Algemene Bank Nederland (ABN) dan Amsterdamsche en Rotterdamsche Bank (AMRO Bank).

Selain dari segi keluarga dan karirnya, Noraly Soedito memiliki latar belakang pendidikan yang luar biasa.