Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Soal Warung Madura Buka 24 Jam, Kemenkop UKM: Kami Tak Melarang

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |04:15 WIB
Soal Warung Madura Buka 24 Jam, Kemenkop UKM: Kami Tak Melarang
Warung Madura Buka 24 Jam (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKop UKM), Arif Rahman Hakim menjelaskan terkait jam operasional warung madura yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat.

Arif menyatakan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan lebih lanjut mengenai aturan batasan waktu operasional warung madura kepada pemerintah di daerah tertentu. Tidak hanya itu, mereka juga menyatakan bahwa tidak ditemukan aturan yang melarang secara spesifik warung madura untuk beroperasi hingga 24 jam.

Pernyataan tersebut disampaikan seusai melakukan monitoring melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

“Dalam Perda tersebut, pengaturan terkait jam operasional justru berlaku bagi pelaku usaha ritel modern, minimarket, hypermarket, department store serta supermarket dengan batasan jam operasional tertentu,” jelas Arif dalam keterangan tertulisnya.

Dia juga menambahkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti proses evaluasi kebijakan daerah yang kontraproduktif dengan kepentingan UMKM. Tindakan tersebut juga termasuk mengevaluasi anggaran Pemda untuk mendukung UMKM.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181884/mendag_budi-9RPl_large.png
Transaksi Program UMKM Bisa Ekspor Tembus Rp2,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180300/alfamart_indomaret_disebut_ganggu_umkm-970X_large.jpg
Kemenko PM Buka Suara soal Indomaret dan Alfamart Ancam UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179866/menteri_umkm_maman-CZwy_large.jpg
Menteri UMKM: Mayoritas Dana KUR Terserap ke Sektor Produksi, Tercipta 11 Juta Lapangan Kerja Informal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/455/3178965/ai-okgr_large.jpg
Topang Ekonomi RI, UMKM Menuju Inovasi dan Kesiapan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176758/umkm_ri-7H9x_large.jpg
Cara BUMN Bikin UMKM Papua Naik Kelas 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement