Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI-Sepakati Aturan Baru Perlindungan Pekerja Migran, Apa Isinya?

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |18:11 WIB
RI-Sepakati Aturan Baru Perlindungan Pekerja Migran, Apa Isinya?
RI-Malaysia perbarui aturan perlindungan pekerja migran (Foto: Kemnaker)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melakukan pertemuan dengan Menteri Sumber Manusia Malaysia yang baru, Sim Chee Keong di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan keduanya tersebut guna menyepakati pembaharuan MoU tentang pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor formal tahun 2004.

Ida selain mengucapkan selamat kepada Sim Chee Keong, juga mengajak berdiskusi perihal kerja sama kebijakan di bidang ketenagakerjaan di Malaysia menjadi lebih baik dan memberikan dampak positif bagi kedua negara. Untuk itu, penbahasan pembaharuan MoU yang dimaksud, harus segera dilakukan mengingat aturan yang berlaku sudah terlampau lama sehingga perlu menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini.

"Kami sangat berterima kasih sudah bertemu dan bertukar informasi terkait pengembangan kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia di bidang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia," ujar Ida dalam keterangan persnya.

Ida mengatakan baik kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, perlu ditingkatkan agar hasil menguntungkan bagi kedua negara serumpun tersebut, dapat terlaksana dengan semaksimal mungkin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181148/uu_ketenagakerjaan-MIOw_large.jpg
UU Ketenagakerjaan Baru, Skema PHK dan Pengupahan Bakal Diubah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180471/menaker_soal_lapangan_kerja-BjKx_large.jpg
Menaker Sebut Butuh 1,5 Juta Pekerja untuk Kelola Sampah hingga Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3176921/pengemis-kqKY_large.jpg
Kisah Pengemis Terkaya di Dunia Punya Harta Rp14 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172823/tenaga_kerja-WT1E_large.jpg
10 Juta Orang Butuh Pekerjaan Tiap Tahun, Angka Pengangguran Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172822/gen_z-MoUF_large.jpg
Gen Z Sulit Dapat Pekerjaan, Kemnaker: Soft Skill Agak Kurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171073/skck-gAv9_large.jpg
Bolehkah Perpanjang SKCK di Kota Lain? Begini Caranya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement