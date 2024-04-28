BRI KC Jakarta Hayam Wuruk Targetkan 80 Ribu Nasabah BRImo di 2024, Jadi Alat Transaksi Utama Masyarakat

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menggaet nasabah baru super apps digital banking BRImo. Tahun 2024 ini, BRI Kantor Cabang Jakarta Hayam Wuruk menargetkan sebanyak 80 ribu nasabah harus menggunakan BRImo.

Target tersebut disampaikan oleh Jeremia DS Siahaan, Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang (KC) Jakarta Hayam Wuruk.

“Sama seperti pimpinan cabang yang lainnya. Tujuan kita kenalkan BRImo ke masyarakat, agar lebih dikenal lagi. Dan pada akhirnya, dapat menjadi alat transaksi utama dalam keseharian,” kata Jeremia DS Siahaan ditemui Okezone.com di sela-sela acara BRImo-kan Car Free Day, FX Sudirman, Jakarta, Minggu 21 April 2024.

Target nasabah BRImo, kata Jeremia, masyarakat pada umumnya. Tujuannya, supaya lebih dikenal masyarakat.

Apa tantangan di BRI KC Jakarta Hayam Wuruk? “Tantangannya di Hayam Wuruk, sama seperti lainnya. Untuk BRImo, tentu kita sadari apabila dibandingkan dengan kompetitor. Ini masih menjadi tantangan tersendiri buat kita,” ucapnya.

Dengan adanya kegiatan promo aplikasi BRImo Rp1,- yang digelar di acara Car Free Day ini, menurut Jeremia, lebih berguna meningkatkan penetrasi pengetahuan masyarakat mengenai BRImo.

Jeremia mengatakan, jumlah nasabah yang menabung saat ini di BRI KC Jakarta Hayam Wuruk sebanyak 160 ribu. “Sebanyak 80 ribu nasabah eksisting harus bisa menggunakan BRImo. Mungkin akhir tahun ini bisa tercapai. Jadi ada penambahan 80 ribu dari jumlah total nasabah penabung,” katanya.

Menurutnya, nasabah BRI KC Jakarta Hayam Wuruk kebanyakan pekerja dan para pengusaha.

“Wilayah situ dekat dengan pusat-pusat kegiatan usaha, seperti Glodok, Petak Sembilan, perkantoran juga banyak. Jadi, lebih ke karyawan dan pengusaha,” ucapnya.

Terkait nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kata Jeremia, jumlahnya sedikit.

“UMKM juga ada, tapi bukan yang mayoritas. Lebih banyak ke pegawai perkantoran. Wilayah kita meski di sentra bisnis, tapi lebih banyak para pekerja yang berkantor di Hayam Wuruk,” ucapnya.

Sementara itu terkait Agen BRILink, Jeremia mengatakan bahwa BRI KC Jakarta Hayam Wuruk tidak memiliki bisnis mikro.

“BRILink di bawah bisnis mikro. BRI KC Jakarta Hayam Wuruk tidak di situ. Fokus kami di consumer dan retail banking,” ujarnya.

Jeremia mengatakan, BRI KC Jakarta Hayam Wutuk sebenarnya ada Agen Brilink dan ada potensi. “Hanya untuk Agen BRILink, memang ditunjuk cabang-cabang khusus. Nasabah kita ada yang gunakan BRILink. Tapi pengelolaannya dialihkan ke cabang lain, paling dekat BRI KC Jakarta Tanah Abang,” katanya.

“Saat ini paling challenging di BRI KC Jakarta Hayam Wuruk, yaitu penghimpunan dana murah ya. Dalam hal ini, tabungan dan giro. Salah satunya melakukan kegiatan ini, untuk meningkatkan tabungan kita juga,” ucapnya.