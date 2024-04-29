Bahlil Siapkan Lahan Khusus Sukanto Tanoto Investasi ke IKN

JAKARTA - Menteri Invetasi Bahlil Lahadalia kembali menggenjot investasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pasca penetapan pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Bahlil mengatakan, salah satu yang saat ini tengah dibahas terkait rencana investasi konglomerat Sukanto Tanoto ke IKN. Adapun persiapan yang dilakukan adalah untuk menyiapkan lahan di IKN terlebih dahulu.

"Sekarang ini tentang Sukanto Tanoto, mereka sedang kita tangani untuk permintaan lahan, jadi kami akan mempersiapkan lahannya dulu, tapi pengajuan mereka (investasi ke IKN) sudah di sampaikan ke OIKN dan ke saya," ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Senin (29/4/2024).

"Kemarin saya dipanggil bapak Presiden untuk membahas khusus ini (Sukanto Tanoto) dan insyaallah ibarat orang mau puasa, hilal sudah dekat," sambungnya.

Bahlil menargetkan, investasi dari konglomerat Sukanto Tanoto siap direalisasikan pada tahun ini. Akan tetapi permasalahan lahan di IKN hingga saat ini memang masih terkendala kesiapan dan permintaan lahan.

"Saya dapat laporan tahun ini masuk (Sukanto Tanoto ke IKN)," sambungnya.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan hingga saat ini investasi yang masuk ke IKN akan diprioritaskan untuk para pelaku usaha dari dalam negeri. Hal itu menimbang prospek pengembangan kota ke depan.