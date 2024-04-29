Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

10 Aplikasi Penghasil Pulsa, Cek di Sini

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |22:01 WIB
10 Aplikasi Penghasil Pulsa, Cek di Sini
10 aplikasi penghasil pulsa (Foto: Techrepublic)
A
A
A

JAKARTA – 10 aplikasi penghasil pulsa ini dapat menjadi alternatif masyarakat untuk mencari penghasilan tambahan.

Kemajuan teknologi telah menawarkan kemudahan bagi masyarakat luas. Salah satu kemudahan yang ditawarkan adalah mencari uang. Kini, masyarakat bisa mendapatkan penghasilan tambahan melalui aplikasi di ponsel mereka.

Berikut 10 aplikasi penghasil pulsa hasil rangkuman tim Okezone, Senin (29/4/2024):

1. Licorice Indonesia

Licorice merupakan aplikasi asal Indonesia yang memberikan pulsa atau e-wallet secara gratis kepada penggunanya. Caranya pun cukup mudah, pengguna hanya perlu menyelesaikan misi harian untuk mengumpulkan poin. Misi harian yang dapat dilakukan yaitu: mengisi survei, menonton iklan serta bermain game. Poin yang dihasilkan dari misi harian kemudian dapat ditukarkan menjadi saldo pulsa atau e-wallet.

2. Cashtree

Cashtree merupakan aplikasi yang memberikan imbalan kepada penggunanya berupa saldo pulsa atau e-wallet secara gratis. Untuk mendapatkannya, pengguna hanya cukup mengumpulkan poin melalui misi yang tersedia di aplikasi ini. Selain itu, pengguna juga bisa mengundang teman untuk mendapatkan hadiah tambahan. Nominal pulsa yang dapat ditukarkan dari aplikasi ini mulai dari Rp5.000 hingga Rp50.000.

3. Buzzbreak

Buzzbreak merupakan aplikasi yang menyajikan artikel serta berita terkini. Hanya dengan membaca artikel atau berita melalui aplikasi ini, pengguna dapat menghasilkan pulsa hingga uang tunai. Caranya juga mudah, pengguna cukup mengumpulkan poin dengan membaca artikel sesuai dengan minat masing-masing. Poin yang telah terkumpul dapat ditukarkan dengan uang tunai atau pulsa melalui PayPal, OVO, LinkAja, GoPay, Dana, atau Pulsa. Tidak seperti aplikasi lainnya, Buzzbreak tidak memiliki minimal poin yang harus dicapai sebelum ditukarkan.

4. JOYit

JOYit merupakan aplikasi berbasis game yang menawarkan hadiah uang atau pulsa bagi para penggunanya. Game yang tersedia dalam aplikasi ini adalah strategi, puzzle, dan arcade. Pengguna hanya perlu memainkan game yang tersedia di aplikasi ini untuk mengumpulkan koin. Nantinya koin-koin tersebut dapat ditukarkan menjadi pulsa hingga uang tunai.

